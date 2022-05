THÉÂTRE “LA REVANCHE DU PANGOLIN” Fresnay-sur-Sarthe, 14 mai 2022, Fresnay-sur-Sarthe.

THÉÂTRE “LA REVANCHE DU PANGOLIN” Salle des fêtes Rue des Cytises Fresnay-sur-Sarthe

2022-05-14 – 2022-05-14 Salle des fêtes Rue des Cytises

Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Fresnay-sur-Sarthe

« Bienvenue aux p’tits oignons ! » chez Annick et Roger, un restaurant simple et sympathique … des clients , en couple, en famille, venus d’horizons divers… Le pangolin s’invite, provoquant des situations loufoques et amusantes. Les personnalités de chacun se dévoilent au gré des informations sur l’évolution de la pandémie. L’inquiétude qui s’installe, suscite des réactions surprenantes et burlesques. Fictions et réalités s’entremêlent jusqu’au dénouement inattendu !

Le samedi 14 mai à 20h30 à la salle des fêtes de Saint-Germain-sur-Sarthe.

Réservations conseillés à la mairie au 02 43 97 50 14 ou 06 73 69 46 52.

Tarifs : 8€ adulte / 4€ enfant.

“La revanche du pangolin”, une comédie de Laurent Péan, interprétée par le Théâtre du Pansay !

« Bienvenue aux p’tits oignons ! » chez Annick et Roger, un restaurant simple et sympathique … des clients , en couple, en famille, venus d’horizons divers… Le pangolin s’invite, provoquant des situations loufoques et amusantes. Les personnalités de chacun se dévoilent au gré des informations sur l’évolution de la pandémie. L’inquiétude qui s’installe, suscite des réactions surprenantes et burlesques. Fictions et réalités s’entremêlent jusqu’au dénouement inattendu !

Le samedi 14 mai à 20h30 à la salle des fêtes de Saint-Germain-sur-Sarthe.

Réservations conseillés à la mairie au 02 43 97 50 14 ou 06 73 69 46 52.

Tarifs : 8€ adulte / 4€ enfant.

Salle des fêtes Rue des Cytises Fresnay-sur-Sarthe

dernière mise à jour : 2022-05-04 par