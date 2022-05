Théâtre “la retraite de Babeth” Anost Anost Catégories d’évènement: Anost

Saône-et-Loire

Théâtre “la retraite de Babeth” Anost, 20 juin 2022, Anost. Théâtre “la retraite de Babeth” Anost

2022-06-20 14:30:00 – 2022-06-20

Anost Saône-et-Loire Anost EUR 0 0 En partenariat avec la Mutualité Française.

Sur un ton léger et humoristique, 3 comédiens incarnent avec bonheur la vie de Babeth au cours des dix premières années de sa retraite.

Inscription obligatoire à compter du lundi 2 mai 2022 à 14h (fiche d’inscription disponible au CIAS du Grand Autunois Morvan, dans les mairies, les pôles de services de proximité, les centres sociaux… ou téléchargeable sur le site www.grandautunoismorvan.frservices-aux-seniors).

Transport depuis Autun selon le nombre d’incrits : 2 €) En partenariat avec la Mutualité Française.

Sur un ton léger et humoristique, 3 comédiens incarnent avec bonheur la vie de Babeth au cours des dix premières années de sa retraite.

Inscription obligatoire à compter du lundi 2 mai 2022 à 14h (fiche d’inscription disponible au CIAS du Grand Autunois Morvan, dans les mairies, les pôles de services de proximité, les centres sociaux… ou téléchargeable sur le site www.grandautunoismorvan.frservices-aux-seniors).

Transport depuis Autun selon le nombre d’incrits : 2 €) Anost

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Anost, Saône-et-Loire Autres Lieu Anost Adresse Ville Anost lieuville Anost Departement Saône-et-Loire

Anost Anost Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anost/

Théâtre “la retraite de Babeth” Anost 2022-06-20 was last modified: by Théâtre “la retraite de Babeth” Anost Anost 20 juin 2022 Anost Saône-et-Loire

Anost Saône-et-Loire