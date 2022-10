Théâtre – La Résistible Ascension d’arturo Ui, 6 avril 2023, .

Théâtre – La Résistible Ascension d’arturo Ui



2023-04-06 20:30:00 20:30:00 – 2023-04-07

« Vous, apprenez à voir, plutôt que de rester les yeux ronds… Le ventre est encore fécond, d’où a surgi la bête immonde ».

En 1941, Bertolt Brecht, avec la collaboration de Margarete Steffin écrit une parabole sur la prise de pouvoir d’Adolf Hitler et son extension. Elles sont transposées dans le milieu du crime qui s’était développé à l’époque aux Etats-Unis. La figure principale d’Arturo Ui représente Adolf Hitler, mais il emprunte aussi des traits à Al Capone. Il en va de même pour les autres personnages qui symbolisent les personnalités marquantes de cette époque (Dolfuss, Goebbels, Göring, von Hindeburg, Hitler, van der Lubbe, von Papen, Röhm), et les lieux Chicago représentant l’Allemagne et la ville de Cicero symbolisant l’Autriche.

La situation économique à Chicago est difficile. Les fruits et légumes, et en particulier les choux(fleurs se vendent mal. Les dirigeants du trust des choux-fleurs se réunissent pour évoquer les moyens de sortir de la crise. Arturo Ui propose de relancer les affaires par l’usage de la force et parvient à s’imposer comme protecteur en usant de manipulations, pressions et meurtres.

Nul ne s’opposera à cette ascension à laquelle il aurait toujours été possible de résister…

