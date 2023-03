Des Filles Sages – Représentations au Théâtre La Reine Blanche Théâtre La Reine Blanche, scène des arts et des sciences Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Nora ne va pas bien. Ses nuits sont hantées par des cauchemars. Chaque soir, le même homme la prend en chasse et la tue. Mais un jour, la grande Histoire vient percuter la petite. Lors d'un gala annuel, une femme assassine au couteau Nicolas Dupieux, un PDG visé depuis quelques mois par des accusations de viol. L'affaire enflamme l'opinion publique et passionne les médias : le féminisme est-il allé trop loin ? Dans un contexte où la lutte féministe est accusée de dérive radicale, l'affaire Dupieux résonne inévitablement comme un appel à la violence. Judith, la mystérieuse meurtrière, devient le symbole d'un renversement de la peur. Elle s'immisce dans le quotidien de Nora et colonise ses rêves, jusqu'à les renverser.

Thriller féministe et fantasmagorique, Des Filles Sages se tisse à partir d'un double mouvement : celui d'une violence subie, mais aussi celui d'une violence agie, à travers la notion de réparation. Aussi la question qui traverse la pièce est-elle celle d'un renversement possible, et de son modus operandi : et si la peur changeait de camp ?

écriture contemporaine féminisme Marie Rasabotsy

