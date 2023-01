Théâtre – La Question Saint-Brieuc Saint-Brieuc Baie de Saint-Brieuc Tourisme Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Théâtre – La Question La Passerelle Place de la Résistance Saint-Brieuc

2023-01-31 20:00:00 – 2023-01-31 21:15:00

Côtes-d’Armor Saint-Brieuc Indignez-vous !

Il est des textes qui marquent au fer rouge notre âme de lecteur. La Question est de ceux-là ; son interprétation sur les planches n’enlève rien à la puissance de ce témoignage.

Dans un seul en scène magistral, tout en retenue, Stanislas Nordey se fait passeur de mots. Il énonce l'indicible et dissèque les sévices infligés à Henri Alleg – alors directeur du journal Alger républicain – par l'armée française lors de la guerre d'Algérie.

