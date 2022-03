Théâtre : La Question Morlaix, 8 mars 2022, Morlaix.

Théâtre : La Question Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix

2022-03-08 – 2022-03-08 Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest

Morlaix Finistère

D’après l’œuvre d’Henri Alleg (publiée aux Éditions de Minuit)

Seul en scène, le comédien Stanislas Nordey porte au plateau l’histoire vraie et saisissante d’Henri Alleg, victime de tortures durant son emprisonnement pendant la guerre d’Algérie. La Question est un fragment du cauchemar du monde, un écrit de combat, un acte militant.

La Question naît au moment où Leo Matarasso, avocat d’Henri Alleg, lui demande d’écrire dans sa cellule de la prison de Barberousse, à l’insu des gardiens, ce qu’il a subi trois mois auparavant en pleine bataille d’Alger. Henri Alleg accepte, et son avocat sort le document feuille par feuille, illégalement. Il y raconte sa période de détention et les tortures qu’il a subies en pleine guerre d’Algérie. Publié en France aux Éditions de Minuit, en 1958, son récit dérange, l’ouvrage est immédiatement censuré. La Question est un endroit de résistance et de défense de valeurs fraternelles, une météorite dont l’impact fait encore tressaillir des consciences.

