Théâtre : « La Promesse de l’Aube »

Dordogne A 20h30 au centre culturel :

« La Promesse de l’Aube » : spectacle nommé aux Molières 2022. Franck Desmedt raconte la jeunesse de l’auteur Romain Gary (le seul à avoir obtenu 2 fois le prix Goncourt) : son déracinement, sa relation avec sa mère qui l’élève seul en rêvant de grandeur pour lui, son combat pour être à la hauteur… Sur réservation. Tarifs : 16 € ou 12 € (abonné et réduit)

