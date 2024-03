Théâtre « La promesse de l’Aube » par Franck Desmedt – Jeudi 28 mars Petit théâtre Saint-Exupère Blagnac, jeudi 28 mars 2024.

Le comédien Franck Desmedt s’empare du roman autobiographique de Romain Gary pour célébrer la puissance de l’amour maternel.

Le texte est un classique de la littérature française. Romain Gary y raconte tour à tour l’amour inconditionnel de sa mère, qui lui promet un destin hors du commun, son déracinement alors qu’il quitte la Pologne pour la France et les affres de la Seconde Guerre mondiale. Franck Desmedt, Molière du meilleur second rôle pour Adieu monsieur Haffmann, retrace avec virtuosité l’incroyable itinéraire de cet écrivain parmi les plus mystérieux, le seul à avoir obtenu le prix Goncourt à deux reprises. Seul en scène, le comédien endosse tous les rôles, dans une simplicité de moyens qui souligne la justesse de l’un des récits les plus émouvants jamais écrits sur la fidélité d’un fils qui fera tout son possible pour être à la hauteur des rêves maternels.

Petit théâtre Saint-Exupère Rue Cantayre, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

