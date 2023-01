THÉÂTRE “LA POULE DE NOËL” Réaumur, 18 février 2023, Réaumur Réaumur.

THÉÂTRE “LA POULE DE NOËL”

4 Rue de la Cure Réaumur Vendée

2023-02-18 – 2023-02-18

Vendée

Jean-Christophe psychiatre et Sonia podologue doivent partir quelques jours réveillonner en famille mais JC est stressé de laisser sa maison en travaux à Alberto son chef de chantier farfelu.

Lisette la sœur de Sonia vient s’installer pour nourrir le poisson et travailler sur l’ouverture de son agence matrimoniale.

JC a menti à sa mère Elisabeth en lui disant que Sonia était cardiologue et lorsque Dominique le frère de JC vient lui annoncer que ce sont les parents qui débarquent avec la dinde, Sonia furieuse à cause du mensonge de JC, vient de le quitter.

A son arrivée, Elisabeth va prendre Lisette pour la cardiologue, pendant que Lisette la prendra pour Mlle Perche sa cliente en recherche d’amour.

Alberto prendra Mlle Perche pour la mama et Gabrielle l’ex de Dominique viendra semer la zizanie etc.

Tout se complique lorsque l’on sait qu’Elisabeth a une peur bleue des poissons et qu’Hubert, son mari a oublié la dinde dans le bus 23.

L’association “Le P’tit Théâtre de Ferchault” présente “La poule de Noël”.

+33 2 51 57 98 00

