2023-04-28 20:30:00

Dordogne . « Petit Guide de Survie en Absurdistan » illustrant avec humour et légèreté le parallèle entre l’histoire de nos ancêtres et notre situation actuelle.

20h30, Le Théâtre de la Poivrière. Tarif : 10 €.

« Petit Guide de Survie en Absurdistan » illustrant avec humour et légèreté le parallèle entre l'histoire de nos ancêtres et notre situation actuelle.

20h30, Le Théâtre de la Poivrière. Tarif : 10 €.

Sur réservation Théâtre La Poivrière 06 84 82 45 01

+33 6 84 82 45 01

