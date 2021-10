Thêatre – La Poilue Quintin, 10 novembre 2021, Quintin.

Au début, cette petite fille est bien trop sage. Elle est polie, propre et elle sourit. C’est joli et rien ne dépasse. On la range dans une chambre, elle ne fait pas de bruit, c’est hyper pratique ! Jusqu’à ce fameux jour où… un poil est apparu.

La Poilue nous invite à (re)traverser les mutations de la puberté afin de s’en amuser mais aussi de comprendre les enjeux de ces périodes de transformation.

