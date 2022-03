Théâtre La Poilue Loudéac, 4 mars 2022, Loudéac.

Théâtre La Poilue Palais des congrès Bd des Priteaux Loudéac

2022-03-04 – 2022-03-04 Palais des congrès Bd des Priteaux

Loudéac Côtes d’Armor

L’histoire commence dans la chambre d’une petite fille, qui semble y être enfermée depuis une éternité. Elle y vit, de rituel en rituel, sans que rien ne lui arrive. Jusqu’à ce fameux jour où… un poil apparait. Elle passe alors par de nombreuses étapes afin d’apprivoiser ces changements.

La Poilue nous invite à (re)traverser les mutations de la puberté afin de s’en amuser, mais aussi de comprendre les enjeux de ces périodes de transformation. Nous suivons notre héroïne dans son adolescence et dans son début de vie d’adulte, mais nous pourrions très bien transposer ces troubles et ces questionnements à d’autres moments de l’existence.

Joie, poésie et humour, une pièce fantaisiste à poils pour parler des profondeurs de nos âmes… Durée : 50 minutes.

pcc@ville-loudeac.fr +33 2 96 28 65 50 http://www.pcc-loudeac.fr/

Palais des congrès Bd des Priteaux Loudéac

