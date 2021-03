Théâtre « La plus précieuse des marchandises », 8 avril 2021-8 avril 2021, Hendaye.

Théâtre « La plus précieuse des marchandises » 2021-04-08 20:30:00 – 2021-04-08 Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

A partir de 14 ans.

90 minutes.

Sorti en janvier 2019, ce conte a déjà une vocation universelle. Pourquoi ? Parce qu’il touche à l’enfance, aux drames de la seconde guerre mondiale et au dénuement de toutes les populations victimes de la guerre.

La forme est naïve. Un conte. Il commence comme « Le Petit Poucet » avec un bûcheron et sa femme, pauvres, ils n’ont rien.

Un train, traverse la forêt emmenant des gens dans des wagons à bestiaux. Parmi eux, un couple avec deux bébés.

Une rencontre improbable va réveiller ce monde devenu inhumain et bouleverser la vie de la bûcheronne et du bûcheron.

Ce que nous révèle Jean-Claude Grumberg ici porte un message indispensable, qui ne s’oublie pas : un devoir de mémoire pour ne plus laisser reproduire l’impensable.

+33 5 59 48 30 49

Olivier Houeix, Virginie Lapeyre