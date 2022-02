THEATRE ‘LA PIECE MONTÉE … OU PAS » Le Tholy Le Tholy Catégories d’évènement: Le Tholy

THEATRE 'LA PIECE MONTÉE … OU PAS » Le Tholy, 11 mars 2022, Le Tholy. Salle polyvalente 3 rue Charles de Gaulle

2022-03-11

Le Tholy Vosges Le Tholy Comédie de Noël Piercy, adaptée et interprétée par la troupe de l’Association du Tholy et Alentours.

Réservation de 18h30 à 20h30 à partir du 23/02 au 06 74 05 91 11. +33 6 74 05 91 11 stocklib

Salle polyvalente 3 rue Charles de Gaulle Le Tholy

