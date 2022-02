Théâtre : La Petite Sirène Maison de quartier de Porchefontaine Versailles Catégories d’évènement: Versailles

**La Petite Sirène, d’après Le Conte d’Andersen** Par Arts Associés Petite sirène a quinze ans. Elle quitte l’océan pour aller voir le monde des humains… Son père le Roi des mers inquiet, déclenche une tempête pour la ramener au plus vite. Petite Sirène sauve alors le Prince d’un naufrage et le dépose sur la Grève. Prête à tout pour retrouver l’être aimée, chez la Sorcière, elle troque sa queue de sirène contre des jambes et paie de sa voix ! Ainsi muette… son chant résonne partout l’océan … Mais… Que peut l’amour d’une petite sirène ? Mise en scène : Isabelle Blondeau Comédiens : Emma Foucher, Laëtitia Leschevin, Marie-Garance Mennella et Damien Heron SAMEDI 26 MARS À 18H Salle Delavaud, Maison de quartier de Porchefontaine Durée : 1h15 À partir de 7 ans Tarif : 5 euros Dans le cadre du Festival Baz’arts des mômes

Pièce de théâtre d'après le conte d'Andersen
Maison de quartier de Porchefontaine
86, rue Yves Le Coz, versailles
Versailles Porchefontaine
Yvelines

2022-03-26T18:00:00 2022-03-26T19:15:00

