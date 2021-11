Fismes Fismes 51170, Fismes Théâtre : La petite fleur qui voulait voler Fismes Fismes Catégories d’évènement: 51170

Fismes 51170 Assistez à cette pièce de théâtre à l’occasion de la “Semaine européenne de réduction des déchets” ! Ce spectacle en résidence à la spirale au mois de janvier 2021 parle de résistance environnementale. L’histoire d’une petite fleur de jardin qui se retrouve un jour égarée par un petit garçon au milieu d’un pré. Seule sur une terre qu’elle ne connaît pas, loin de tous ses frères et sœurs du jardin de grand-père, la petite étrangère n’a d’autres solutions que d’essayer de s’adapter si elle veut survivre. Mais les résistances dans ce nouvel environnement sont nombreuses et la petite fleur peine à s’implanter. Ce petit garçon a une nouvelle voisine, Maumachi, qui signifie « Abeille » en Bangladais, une jeune fille réfugiée climatique qui a dû quitter son pays suite aux inondations des terres. Elle a vécu le traumatisme de «la grande traversée» où plusieurs de ses frères et sœurs ont sombré. Quels destins croisés rassemblent le petit garçon, sa petite fleur égarée et Maumachi ? —-

Réservation auprès de l’Office de Tourisme du Grand Reims, bureau de Fismes. +33 3 26 48 81 28 https://www.fismes.fr/ Salle La Spirale 18 Avenue du Bois des Amourettes Fismes

