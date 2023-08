La salle des fêtes de la Pergola Théâtre La Pergola Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde La salle des fêtes de la Pergola Théâtre La Pergola Bordeaux, 26 septembre 2023, Bordeaux. La salle des fêtes de la Pergola 26 septembre et 17 octobre Théâtre La Pergola 3€ (Gratuit Carte Jeune) La salle des fêtes de la Pergola Suite aux guinguettes qui firent la réputation du quartier, la salle des fêtes de la Pergola pérennise le goût pour le spectacle et les loisirs. Elle forme, avec le commissariat voisin, un complexe architectural à l’esprit follement Art déco.

26 septembre & 17 octobre à 14h30 (45 min). Rdv devant la Pergola, rue Fernand-Cazères (Lianes 2, 33 et 41 arrêt Eglise de Caudéran), 3€ (Gratuit Carte Jeune), sans réservation. Théâtre La Pergola rue Fernand Cazères, Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Théâtre La Pergola
rue Fernand Cazères, Bordeaux
Bordeaux 33200 Les Pins-Francs
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

