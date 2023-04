Balade Caudéran, si loin si proche Théâtre La Pergola Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Balade Caudéran, si loin si proche Théâtre La Pergola, 15 avril 2023, Bordeaux. Balade Caudéran, si loin si proche Samedi 15 avril, 14h30 Théâtre La Pergola 3€ (Gratuit Carte Jeune) Balade Caudéran, si loin si proche Un air de campagne, entre le théâtre La Pergola et le Parc Bordelais… à deux pas du centre-ville.

15 avril à 14h30. Rdv devant le théâtre La Pergola, rue Fernand Cazères (Lianes 2, 33 et 41 arrêt Eglise de Caudéran), 3€ (Gratuit Carte Jeune), sans réservation. Théâtre La Pergola rue Fernand Cazères, Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T14:30:00+02:00 – 2023-04-15T16:00:00+02:00

2023-04-15T14:30:00+02:00 – 2023-04-15T16:00:00+02:00 Caudéran balade Mairie de Bordeaux

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Théâtre La Pergola Adresse rue Fernand Cazères, Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Théâtre La Pergola Bordeaux

Théâtre La Pergola Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Balade Caudéran, si loin si proche Théâtre La Pergola 2023-04-15 was last modified: by Balade Caudéran, si loin si proche Théâtre La Pergola Théâtre La Pergola 15 avril 2023 bordeaux Théâtre La Pergola Bordeaux

Bordeaux Gironde