Escape Game au Théâtre La Passerelle Samedi 16 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Théâtre La Passerelle 6 places par créneau. Réservation préférable.

Découvrez le théâtre La Passerelle de l’intérieur en participant à l’Escape Game du Théâtre !

Imaginé par le groupe des Jeunes Ambassadeurs de La Passerelle, cette expérience immersive vous invite à en apprendre plus sur le théâtre, le lieu et les différents métiers que l’on peut y trouver. L’occasion parfaite pour visiter les endroits mystérieux et inconnus du théâtre, tout en résolvant une série d’énigme captivantes.

Théâtre La Passerelle 137 boulevard Georges Pompidou 05000 Gap Gap 05000 Fontreyne Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 52 52 52 https://www.theatre-la-passerelle.eu/ [{« type »: « phone », « value »: « 0768092682 »}, {« type »: « email », « value »: « vincent.pugeaut@theatre.la.passerelle.com »}] Scène Nationale de Gap

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Sylvain Roux