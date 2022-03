Théâtre : La part égale Saint-Priest-Taurion Saint-Priest-Taurion Saint-Priest-TaurionSaint-Priest-Taurion Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Vendredi 18 mars, 20h30, espace Vienne et Taurion. Entrée gratuite. Durée : 1h10. Tout public dès 12 ans. Informations : 05 55 39 70 38. Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, les élus de la Commission Culture vous donnent rendez-vous pour retrouver Chloé Martin, offrant un nouveau spectacle humoristique et engagé sur la condition féminine. Dans cette nouvelle édition, tout aussi drôle et dynamique "la part égale", Chloé Martin dénonce avec finesse les préjugés et le sexisme. Elle scotche les clichés avec le même ruban adhésif qui lui sert à emballer ses cartons en quittant son appartement. Elle sera toujours accompagnée de son frère Klovis, illustrateur sonore, mais également, cette fois-ci de son fidèle matou.

