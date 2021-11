Théâtre : “La part des anges” Lesparre-Médoc, 1 avril 2022, Lesparre-Médoc.

Théâtre : “La part des anges” Place Gambetta Espace François Mitterrand Lesparre-Médoc

2022-04-01 20:30:00 – 2022-04-01 Place Gambetta Espace François Mitterrand

Lesparre-Médoc Gironde Lesparre-Médoc

EUR 20 Quel dommage que l’on ne puisse pas choisir son ange-gardien ! Au fil du temps, Lucas est devenu un homme méchant et aigri, qui terrorise tout son petit monde. Mais un jour, son ange-gardien, Gabriel, débarque pour le remettre sur le droit chemin ! Mais sans expérience et ayant obtenu son diplôme au rattrapage, Gabriel va enchaîner gaffes et boulettes. Mènera-t-il sa mission à bien ?

Pièce présentée par le Théâtre des Salinières.

Durée 1h30. Pour tout public.

+33 6 18 56 43 01

Théâtre des Salinières

Place Gambetta Espace François Mitterrand Lesparre-Médoc

