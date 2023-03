Théâtre – La Parole est à la victime, 17 mars 2023, Argenton-sur-Creuse .

Théâtre – La Parole est à la victime

2 Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse Indre

2023-03-17 – 2023-03-18

Argenton-sur-Creuse

Indre

La section spectacle et culture du Cercle culturel et Laïque d’Argenton-sur-Creuse vous présente:

La parole est à la victime , par la troupe des Chapeaux verts.

« Après un repas bien arrosé en compagnie de son épouse et de ses meilleurs amis, Max s’endort et se réveille … mort, empoisonné. Or, pendant tout le week-end, Max n’a côtoyé que sa femme et ses invités.

Alors qui, parmi ces personnes en qui il a toute confiance, a pu commettre ce crime ?

C’est la question que tous vont se poser. »

+33 2 54 25 82 76

