Théâtre : La parade de Mister Auguste Mignières, 7 mai 2022, Mignières.

Théâtre : La parade de Mister Auguste Mignières

2022-05-07 20:30:00 – 2022-05-08

Mignières Eure-et-Loir Mignières

Auguste de Crétinon, vieil industriel français retiré dans son manoir près de Llangorse au Pays de Galles, vient de mourir. Ses trois filles, qui n’ont pas vu leur père depuis des années, viennent assister à ses funérailles. Elles se retrouvent dans son manoir, et pensent devenir héritières de son immense fortune dont elles comptent bien profiter. Mais voilà que débarque le notaire du défunt pour leur lire son testament manuscrit, qui s’avère leur être on ne peut plus défavorable. Retenir le notaire dans les murs, pour faire disparaître le précieux document, devient une nécessité urgente. La présence de la gouvernante, impliquée sans le savoir dans cette histoire de succession, va contraindre les trois sœurs, devenues complices, à échafauder un plan encore plus machiavélique…

Salle Multi-Activités de Mignères, place des Granges : La parade de Mister Auguste. Par le Théâtre La Vaillante.

mairie@ville-mignieres.fr +33 2 37 26 46 06

Auguste de Crétinon, vieil industriel français retiré dans son manoir près de Llangorse au Pays de Galles, vient de mourir. Ses trois filles, qui n’ont pas vu leur père depuis des années, viennent assister à ses funérailles. Elles se retrouvent dans son manoir, et pensent devenir héritières de son immense fortune dont elles comptent bien profiter. Mais voilà que débarque le notaire du défunt pour leur lire son testament manuscrit, qui s’avère leur être on ne peut plus défavorable. Retenir le notaire dans les murs, pour faire disparaître le précieux document, devient une nécessité urgente. La présence de la gouvernante, impliquée sans le savoir dans cette histoire de succession, va contraindre les trois sœurs, devenues complices, à échafauder un plan encore plus machiavélique…

lavaillante

Mignières

dernière mise à jour : 2022-04-28 par