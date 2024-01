Théâtre en LSF, français et breton : Hentoù Gwenn – Nos voies lactées Théâtre La Paillette Rennes, vendredi 26 janvier 2024.

À quel moment avons-nous commencé à consommer le lait des animaux ? Point de départ du spectacle « Hentoù Gwenn – Nos voies lactées », David Wahl a souhaité répondre à cette question abyssale en voyageant à travers les chemins mystérieux du lait. Après 3 ans d’enquête, le spectacle créé en collaboration avec le Teatr Piba nous guide de Brest aux confins de l’Anatolie pour livrer des anecdotes surprenantes sur l’histoire du lait. Aux commandes de ce road-trip haletant, trois interprètes-comédien·ne·s entremêlent récits et expériences personnelles en breton, en français et en langue des signes française. L’expérience théâtrale et linguistique se fait sensible quand le cuisinier Sébastien Durand transforme des produits à base de lait pour les proposer au public. Mots, saveurs, odeurs, bruits… installé au coeur de cette échoppe, on goûte au plaisir de manger ensemble et d’expérimenter la polysémie du mot « sens » pour sentir, ressentir et découvrir !

Regardez l’interview de la comédienne Thumette Léon sur le blog lavacheetlepangolin.bzh.

Théâtre La Paillette 6, rue Louis Guilloux 35000 RENNES Rennes 35043 Bourg l'Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne

