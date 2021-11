Théâtre : “La nuit du théâtre” – Du 9 au 14 novembre L’Escale, 9 novembre 2021, Tournefeuille.

du mardi 9 novembre au dimanche 14 novembre à L’Escale

**En partenariat avec l’Usine, CNAREP (Tournefeuille/Toulouse Métropole) et le ThéâtredelaCité CDCN Toulouse Occitanie** _Le collectif Sarah B. a fait de l’Usine son refuge, les comédien.ne.s y vivent, et pour eux vivre c’est jouer. Dans le dédale du lieu, Sarah B. et sa troupe nous entraînent à la rencontre foisonnante de 25 siècles d’œuvres théâtrales, une plongée au cœur d’un kaléidoscope de tableaux où les époques et les styles s’interpellent et où les situations résonnent singulièrement avec notre monde présent…_ Chaque soir, la troupe entraîne les spectateurs à la rencontre foisonnante de personnages et d’auteurs issus de vingt-cinq siècles de théâtre. Sans chronologie ni encyclopédisme, elle nous emmène dans le dédale de l’Usine au cœur d’un kaléidoscope de tableaux où les époques s’interpellent et où les situations résonnent avec notre monde d’aujourd’hui. À travers les pièces interprétées, les comédiennes nous donnent à voir le théâtre de leur vie, empreint de rivalités, de désirs, de rires et de questionnements. Le PHUN participe depuis plus de trente ans à l’aventure du théâtre de rue. La rue est l’expression d’un espace, d’un lieu public et d’un champ artistique partagé et fréquenté par tous. Convaincue que la relation théâtrale est le berceau de l’échange, de la rencontre, du commun, la compagnie propose des interventions artistiques dans les lieux les plus divers, au plus près des gens. Mise en jeu Phéraille Textes extraits du vaste répertoire théâtral Avec Nathalie Pagnac, Frédéric Cyprien, Charlotte Garet, Éric Afergan, Antonio Scarano, Guillaume Langou, César Varlet, Frédéric Dyonnet Direction technique Frédéric Dyonnet Régie son Boris Bilier Crédits photo Phéraille [**[http://www.lephun.net/](http://www.lephun.net/)**](http://www.lephun.net/) **Infos tarifs :** 12€ / *REDUIT 8€ ***Tarif réduit :** (sur présentation d’un justificatif) demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, étudiants de moins de 26 ans, bénéficiaires du RSA, AAH et ASPA, groupes (10 personnes et plus).

Sur réservation

Un spectacle de la compagnie le PHUN

L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T19:00:00 2021-11-09T20:30:00;2021-11-09T21:00:00 2021-11-09T22:30:00;2021-11-10T19:00:00 2021-11-10T20:30:00;2021-11-10T21:00:00 2021-11-10T22:30:00;2021-11-11T17:00:00 2021-11-11T18:30:00;2021-11-11T19:00:00 2021-11-11T20:30:00;2021-11-13T19:00:00 2021-11-13T20:30:00;2021-11-13T21:00:00 2021-11-13T22:30:00;2021-11-14T17:00:00 2021-11-14T18:30:00;2021-11-14T19:00:00 2021-11-14T20:30:00