THEATRE – LA NOUVELLE Comédie d’Eric ASSOUS Théâtre du centre culturel, 2 avril 2022, Vérac.

LA NOUVELLE ———– Comédie d’Eric ASSOUS Avec : Renaud CALVET, Sophie BOIS, Christelle Jean, Jan CAPLIN et Jean-Baptiste BOUYE Mise en scène : Christelle JEAN Durée : 1h30 **RESUME :** Simon est père de deux grands fils. Veuf depuis peu, il compte refaire sa vie avec Mado qui a vingt ans de moins que lui. Avançant en âge, Simon envisage son avenir comme une seconde vie. Cependant il n’est pas certain que ses fils acceptent sa nouvelle situation. Il les invite à déjeuner afin de leur présenter Mado, mais la confrontation s’annonce difficile. On est toujours plus sévèrement jugé par ses propres enfants. **PLUS D’INFOS :** Créée au Théâtre de Paris en 2017 avec notamment Richard Berryet Mathilde Seignerdans une mise en scène de Richard Berry. Régulièrement affiché au Théâtre des Salinières, Eric Assous est l’auteur de théâtre que tout le monde s’arrache. Deux fois Molière de l’auteur francophone vivant en 2010 et 2015 et Grand prix du théâtre de l’Académie française en 2014 pour l’ensemble de son œuvre, Eric Assous a écrit de très nombreuses comédies à succès, jouées par les plus grands comédiens. **LA PRESSE** lors de la création au Théâtre de Paris : « Efficace ! » Figaroscope « Totalement inratable ! » Le Point « La pièce fonctionne à plein régime ! » France 2 « Une comédie pleine d’esprit. » France Inter « Le public rit de bout en bout. » Onsortoupas

20€ au guichet le soir du spectacle et 18€ sur le site www.theatre-des-salinieres.com

On est parfois surpris par le jugement de ses propres enfants.

Théâtre du centre culturel VERAC Vérac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T20:30:00 2022-04-02T22:30:00