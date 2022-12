Théâtre La nostalgie des blattes Fontenoy Fontenoy Fontenoy Catégories d’évènement: Fontenoy

Yonne

Théâtre La nostalgie des blattes Fontenoy, 8 janvier 2023, Fontenoy Fontenoy. Théâtre La nostalgie des blattes 23 Le Tremblay CRAC Fontenoy Yonne CRAC 23 Le Tremblay

2023-01-08 – 2023-01-08

CRAC 23 Le Tremblay

Fontenoy

Yonne Fontenoy Avec la compagnie » L’Estampille « , la nostalgie des blattes de Fernand Rolland carc.fontenoy@wanadoo.fr CRAC 23 Le Tremblay Fontenoy

dernière mise à jour : 2022-11-29 par

Détails Catégories d’évènement: Fontenoy, Yonne Autres Lieu Fontenoy Adresse Fontenoy Yonne CRAC 23 Le Tremblay Ville Fontenoy Fontenoy lieuville CRAC 23 Le Tremblay Fontenoy Departement Yonne

Fontenoy Fontenoy Fontenoy Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenoy-fontenoy/

Théâtre La nostalgie des blattes Fontenoy 2023-01-08 was last modified: by Théâtre La nostalgie des blattes Fontenoy Fontenoy 8 janvier 2023 23 Le Tremblay CRAC Fontenoy Yonne Fontenoy Yonne Fontenoy Yonne

Fontenoy Fontenoy Yonne