Pont-de-Barret Pont-de-Barret Drôme, Pont-de-Barret Théâtre : La Noce de B. Brecht par les Tréteaux du Fenouillet Pont-de-Barret Pont-de-Barret Catégories d’évènement: Drôme

Pont-de-Barret

Théâtre : La Noce de B. Brecht par les Tréteaux du Fenouillet Pont-de-Barret, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Pont-de-Barret. Théâtre : La Noce de B. Brecht par les Tréteaux du Fenouillet 2021-07-22 21:30:00 21:30:00 – 2021-07-22 Restaurant La Fontaine Minérale 1210 routes de Crest

Pont-de-Barret Drôme La Noce est une comédie de moeurs .Brecht y peint notre portrait de famille avec humanité et drôlerie contact@lafontaineminerale.fr +33 4 75 90 15 70 http://www.lafontaineminerale.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Pont-de-Barret Étiquettes évènement : Autres Lieu Pont-de-Barret Adresse Restaurant La Fontaine Minérale 1210 routes de Crest Ville Pont-de-Barret lieuville 44.61353#5.00998