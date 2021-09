Boissy-Fresnoy Boissy-Fresnoy BOISSY FRESNOY, Oise Théâtre “La Moussière” Boissy-Fresnoy Boissy-Fresnoy Catégories d’évènement: BOISSY FRESNOY

Boissy-Fresnoy Oise Boissy-Fresnoy La compagnie de la Fortune – Théâtre en Soi est heureuse de vous présenter une adaptation du roman de Léon DUVAUCHEL : La moussière. Rendez-vous le samedi 11 septembre 2021, rue de la Mare David à Boissy Fresnoy.

Séance à 16h. Le dimanche 12 septembre à 15h30 à Gilocourt

Le 15 Septembre à Saint Pierre lès Bitry, Dans le cadre de l’inauguration du Festival Picardie For Ever

Le 18 septembre à 16h à Morienval, au hameau de Vaudrampont

Le 19 septembre à 16h30 à Emeville Entrée libre.

Place assises.

