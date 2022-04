THÉÂTRE – LA MORT EST UNE DAME CHARMANTE

THÉÂTRE – LA MORT EST UNE DAME CHARMANTE, 30 avril 2022, . THÉÂTRE – LA MORT EST UNE DAME CHARMANTE

2022-04-30 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-30 21:20:00 21:20:00 “On peut rire de tout, on doit rire de tout, de la guerre, de la misère, de la mort. Du reste est-ce que la mort se gêne quand elle vient rire de nous ?” – Pierre Desproges

La mort en a plein le c…ercueil. Marre d’être détesté, marre des heures sup’, marre de ces gens en bonne santé tirant des têtes d’enterrement.

Alors, l’humour dans l’arme, la mort part en vacances. Elle veut vivre elle aussi.

Durant sa ballade, elle tombera amoureuse, sabotera des exécutions, se jouera des vivants et des immortels, la mort se marre et son euphorie est virale. Un spectacle anti-dépresseur pour apprendre à connaître la mort sans la craindre.

Conte de sagesses burlesques

Par Julian Delgrange

Âge : Dès 8 ans

Accompagnement musical : Tank drum, Wood drum, Slam, chant, Cajon. dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville