Théâtre : la métamorphose des cigognes Saint-Christoly-Médoc, 14 janvier 2023, Saint-Christoly-Médoc.

Théâtre : la métamorphose des cigognes

Espace culturel Edgar Pillet Saint-Christoly-Médoc Gironde

2023-01-14 20:30:00 – 2023-01-14

Saint-Christoly-Médoc

Gironde

Saint-Christoly-Médoc

5 EUR « La Métamorphose des cigognes est l’histoire violente et légère d’un homme enfermé entre quatre murs face à un gobelet vide. Pendant une heure, cet homme essaye de suivre le protocole sans lequel son projet ne verra pas le jour : faire un enfant par fécondation in vitro.

Au gré des apparitions de personnages qui se veulent délirants à force de se vouloir pragmatiques, Marc Arnaud poétise une situation plus que triviale et fait de l’endroit sordide où il est enfermé le pays fantastique de son imagination. »

Ce spectacle vous est proposé par la Communauté de Communes Médoc Coeur de Presqu’île et la Manufacture Médocaine.

Sur réservation.

« La Métamorphose des cigognes est l’histoire violente et légère d’un homme enfermé entre quatre murs face à un gobelet vide. Pendant une heure, cet homme essaye de suivre le protocole sans lequel son projet ne verra pas le jour : faire un enfant par fécondation in vitro.

Au gré des apparitions de personnages qui se veulent délirants à force de se vouloir pragmatiques, Marc Arnaud poétise une situation plus que triviale et fait de l’endroit sordide où il est enfermé le pays fantastique de son imagination. »

Ce spectacle vous est proposé par la Communauté de Communes Médoc Coeur de Presqu’île et la Manufacture Médocaine.

Sur réservation.

+33 6 85 17 10 14

Alejandro Guerrero

Saint-Christoly-Médoc

dernière mise à jour : 2022-11-24 par