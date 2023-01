Théâtre : La métamorphose des cigognes Gonfreville-l’Orcher Gonfreville-l'Orcher Gonfreville-l'Orcher Catégories d’Évènement: Gonfreville-l'Orcher

Seine-Maritime

Théâtre : La métamorphose des cigognes Gonfreville-l’Orcher, 8 février 2023, Gonfreville-l'Orcher Gonfreville-l'Orcher. Théâtre : La métamorphose des cigognes Avenue Jacques Eberhard Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

2023-02-08 20:30:00 – 2023-02-08 Gonfreville-l’Orcher

Seine-Maritime Gonfreville-l’Orcher Par Marc Arnaud. « La Métamorphose des cigognes » est l’histoire violente et légère d’un homme enfermé entre quatre murs face à un gobelet vide. Pendant une heure, cet homme essaye de suivre le protocole sans lequel son projet ne verra pas le jour : faire un enfant par fécondation in vitro. Au gré des apparitions de personnages qui se veulent délirants à force de se vouloir pragmatiques, Marc Arnaud poétise une situation plus que triviale et fait de l’endroit sordide où il est enfermé le pays fantastique de son imagination. Lieu : Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville-l’Orcher

Tarif : 12 €

+33 2 35 13 16 56 https://www.gonfreville-l-orcher.fr/ma-ville/agenda/

