Qui se souvient de François Tosquelles? De ce Don Psyquichotte qui révolutionna la psychiatrie asilaire du XXème siècle?

Deux allumés, des peignes en guise de moustache et des bouts de papier pour tous décors, racontent la joyeuse épopée de ce psychiatre catalan, membre du POUM, résistant, surréaliste… qui offrit aux malades un journal en guise de médicament. Le spectacle mêle les textes issus du journal interne de l’Hôpital de Saint-Alban, les textes de médecins psychiatres et les récits chevaleresques et biographiques de la vie du Dr Tosquelles.

Une invitation à faire la révolution permanente au ralenti, pour être sûr de n’oublier personne. Un moment de théâtre d’une intelligence rare et d’une finesse délicate.

Compagnie Frédéric Naud

Mise en scène : Marie-Charlotte Biais

Avec Jeanne Videau et Frédéric Naud

Création musicale et aide à l’écriture : Chloé Lacan.



Rendez-vous à la Salle d’animations de Sévérac-le-Château à 20h30.

Durée : 1h15

Tout public à partir de 12 ans

De 5 à 12 €.

Soirée théâtre organisée dans le cadre des « Escapades » du Théâtre de la Maison du Peuple de la Ville de Millau saison 2021-2022.

Prenez note de cette soirée théâtre à Sévérac-le-Château !

