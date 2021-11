Orthez Orthez Orthez, Pyrénées-Atlantiques Théâtre : La ménagerie de verre Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Théâtre : La ménagerie de verre Orthez, 27 novembre 2021, Orthez. Théâtre : La ménagerie de verre Théâtre Francis Planté 23 place Marcadieu Orthez

2021-11-27 – 2021-11-27 Théâtre Francis Planté 23 place Marcadieu

Orthez Pyrénées-Atlantiques de Tennessee Williams, mise en scène par les Anonymes Salaces, comédiens amateurs pour la plupart issus de l’atelier théâtre du collège Daniel Argote de Tennessee Williams, mise en scène par les Anonymes Salaces, comédiens amateurs pour la plupart issus de l’atelier théâtre du collège Daniel Argote +33 7 85 62 25 91 de Tennessee Williams, mise en scène par les Anonymes Salaces, comédiens amateurs pour la plupart issus de l’atelier théâtre du collège Daniel Argote Anonymes salaces

Théâtre Francis Planté 23 place Marcadieu Orthez

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Orthez, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Orthez Adresse Théâtre Francis Planté 23 place Marcadieu Ville Orthez lieuville Théâtre Francis Planté 23 place Marcadieu Orthez