THEATRE LA MECANIQUE DU COUPLE Lunel, dimanche 11 février 2024.

Théâtre « La Mécanique du Couple » de Julien Sigalas Dimanche 11 février à 17h Espace Castel Lunel

En prémices de la Saint Valentin, la Ville de Lunel vous propose de suivre les tribulations d’un couple comme les autres et donc… extraordinaire.

Elle le voit, elle le touche, elle le veut… et c’est parti pour la vie. De scène en scène, les comédiens nous plongent dans une vie de couple à cent à l’heure qui peut très vite basculer dans une folie… ordinaire. Sandra et Ryan sont un couple follement amoureux. Mais en constant désaccord. Ils n’ont pas les mêmes goûts, les mêmes centres d’intérêts et pourtant ils sont inséparables. Jusqu’où peut-on changer par amour ? Quelle concession doit-on faire ? Jusqu’à quel prix ?

Un spectacle sur la vie à deux qui vous plonge dans un tourbillon de rires et sentiments.

Tout public à partir de 8 ans

Tarifs Plein 12 € / Réduit 8,50€ + frais éventuels de location

Informations au 04 67 87 83 94 EUR.

173 Rue Marx Dormoy

Lunel 34400 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 17:00:00

fin : 2024-02-11



