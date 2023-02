Théâtre – La mastication des morts La Chapelle, 25 février 2023, Oloron-Sainte-Marie .

Théâtre – La mastication des morts

14 Rue Adoue La Chapelle Oloron-Sainte-Marie Pyrenees-Atlantiques La Chapelle 14 Rue Adoue

2023-02-25 – 2023-02-26

La Chapelle 14 Rue Adoue

Oloron-Sainte-Marie

Pyrenees-Atlantiques

5 5 EUR Le Théâtre La Baraque vous propose son premier spectacle adulte 2023, avec deux représentations :

– samedi 25 février à 21h

– dimanche 26 février à 17h

Au programme, une série de lectures théâtralisées de l’ouvrage “la mastication des morts” de Patrick Kermann, alternant situations graves et situations cocasses, offrant comme décor, le petit cimetière d’un village français devenu pour l’occasion, un lieu de commérages et de mémoire.

Les morts ont parfois besoin de se confier aux vivants et de leur livrer ce qui les poursuit au-delà de la mort.

Durée 50 minutes.

Avec Jeanne Carrère, José Calaforra et Chantal Papillon.

La Chapelle 14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie

