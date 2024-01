ALEXIS LE ROSSIGNOL THEATRE LA MAISON DU PEUPLE Millau Catégorie d’Évènement: Millau ALEXIS LE ROSSIGNOL THEATRE LA MAISON DU PEUPLE Millau, 23 février 2024, Millau. ALEXIS LE ROSSIGNOL27 000À mille lieues des stand-up survitaminés, Alexis Le Rossignol livre un spectacle empreint de complicité avec le public, à l’image d’un repas entre amis. À travers ses improvisations tout en finesse et ses anecdotes hilarantes, l’humoriste excelle dans l’art de pointer du doigt les travers de la société…

Tarif : 12.50 – 23.00 euros.

23 février 2024, 20:30

Tarif : 12.50 – 23.00 euros.

THEATRE LA MAISON DU PEUPLE
RUE PASTEUR
12100 Millau

