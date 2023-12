BARCELLA THEATRE LA MAISON DU PEUPLE Millau, 27 janvier 2024, Millau.

BARCELLADepuis 12 ans et son premier album La Boîte à musiques, Barcella, libre et à grands renforts d’audace, de modernité, de finesse et d’humour, ne cesse de modeler les formes de son art pour bringuebaler du rire aux larmes un public fidèle convaincu par ses prestations endiablées et sa joie bondissante…

Tarif : 12.50 – 23.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 21:00

Réservez votre billet ici

THEATRE LA MAISON DU PEUPLE RUE PASTEUR 12100 Millau