JAMAIS CONTENTS ! THEATRE LA MAISON DU PEUPLE Millau Catégorie d’Évènement: Millau JAMAIS CONTENTS ! THEATRE LA MAISON DU PEUPLE Millau, 23 janvier 2024, Millau. JAMAIS CONTENTS !Un spectacle carrément SouchonUn soir d’été, trois amis d’enfance se retrouvent près d’un manège sur une plage, celle où ils ont rêvé leur vie grande comme ça. Mais le rêve a perdu de son charme et le manège de son éclat. Le constat laisse les trois compagnons moroses, râleurs, jamais contents en somme…

Tarif : 12.50 – 23.00 euros.

Tarif : 12.50 – 23.00 euros.
Début : 2024-01-23 à 20:00
THEATRE LA MAISON DU PEUPLE
RUE PASTEUR
12100 Millau

