THÉÂTRE LA MAISON DU LOUP Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

THÉÂTRE LA MAISON DU LOUP Lunéville, 23 avril 2022, Lunéville. THÉÂTRE LA MAISON DU LOUP Lunéville

2022-04-23 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-23 22:10:00 22:10:00

Lunéville Meurthe-et-Moselle Été 1913. Depuis sa libération, Ed Morrell se bat pour que son ami, Jacob Heimer, échappe à la peine de mort. Frappée par ce combat, Charmian, épouse du célèbre écrivain Jack London, invite Ed dans leur vaste propriété « La Maison du loup ». Son objectif est de provoquer chez Jack, en perte d’inspiration, une sorte d’étincelle. Ed parviendra-t-il à sauver Jacob… ? Jack London écrira-t-il un nouveau roman… ? Une pièce de Benoit Solès. À partir de 15 ans. billetterie@theatredeluneville.fr +33 3 83 76 48 60 http://www.theatredeluneville.fr/ Riff Reb’s

Lunéville

dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Lunéville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Lunéville Adresse Ville Lunéville lieuville Lunéville Departement Meurthe-et-Moselle

Lunéville Lunéville Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luneville/

THÉÂTRE LA MAISON DU LOUP Lunéville 2022-04-23 was last modified: by THÉÂTRE LA MAISON DU LOUP Lunéville Lunéville 23 avril 2022 Lunéville Meurthe-et-Moselle

Lunéville Meurthe-et-Moselle