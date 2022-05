Théâtre > La Mafia Normande Deluxe

Théâtre > La Mafia Normande Deluxe, 9 juin 2022, . Théâtre > La Mafia Normande Deluxe

2022-06-09 21:00:00 – 2022-06-09 Pièce fiction sur Villedieu-les-Poêles, proposé par la Mafia Normande, entre musique et comédie. Cette dernière met en scène une personnalité de Villedieu, Teddy Dufour. Mise en scène par Sophie Meyer, chansons de François Lemonnier. Rendez-vous à 21h à Villedieu cinéma. A partir de 8 ans. Tarifs : 12 €, tarif réduit 6 €. Réservations conseillées par mail : sourdinealhuile@gmail.com Pièce fiction sur Villedieu-les-Poêles, proposé par la Mafia Normande, entre musique et comédie. Cette dernière met en scène une personnalité de Villedieu, Teddy Dufour. Mise en scène par Sophie Meyer, chansons de François Lemonnier. Rendez-vous à… sourdinealhuile@gmail.com Pièce fiction sur Villedieu-les-Poêles, proposé par la Mafia Normande, entre musique et comédie. Cette dernière met en scène une personnalité de Villedieu, Teddy Dufour. Mise en scène par Sophie Meyer, chansons de François Lemonnier. Rendez-vous à 21h à Villedieu cinéma. A partir de 8 ans. Tarifs : 12 €, tarif réduit 6 €. Réservations conseillées par mail : sourdinealhuile@gmail.com dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville