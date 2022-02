Théâtre : La légende de Sigéric Académie Internationale des Arts du Spectacle Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Académie Internationale des Arts du Spectacle, le mercredi 30 mars à 18:00

**Théâtre : La légende de Sigéric** Compagnie l’Amata Danse, chant, pantomime et combats scéniques incroyables sont à découvrir dans cette épopée théâtrale menée par huit comédiens ! La légende de Sigéric n’est pas seulement l’occasion de vivre un moment de pur divertissement mais c’est également le prétexte pour rappeler des évènements sociaux culturels caractérisant l’histoire médiévale française mais aussi celle de l’Angleterre, de la Suisse et d’Italie. C’est un voyage à travers les époques, faisant halte dans des lieux saisissants et riches d’Histoire. Mis en scène par Carlo Boso, sur une idée de Charles Myber MERCREDI 30 MARS À 18H Domaine des grands Chênes À partir de 6 ans Tarif : 5 euros Dans le cadre du Festival Baz’arts des mômes

A ne pas rater : la traversée d’une partie de l’Europe par Sigéric et ses compagnons d’aventures. Académie Internationale des Arts du Spectacle 17, rue Anatole France 78000, Versailles Versailles Porchefontaine Yvelines

