Théâtre : la légende de Philibert Besson, Fou d’Europe Vorey Vorey Catégories d’évènement: Haute-Loire

Vorey

Théâtre : la légende de Philibert Besson, Fou d’Europe Vorey, 5 mars 2022, Vorey. Théâtre : la légende de Philibert Besson, Fou d’Europe Rue Louis Jouvet Centre Culturel L’Embarcadère Vorey

2022-03-05 20:30:00 – 2022-03-05 Rue Louis Jouvet Centre Culturel L’Embarcadère

Vorey Haute-Loire EUR 12 12 Une création originale en avant-première à Vorey, dans une lecture-spectacle interprétée par la comédienne Dominique Frot. Rue Louis Jouvet Centre Culturel L’Embarcadère Vorey

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Vorey Autres Lieu Vorey Adresse Rue Louis Jouvet Centre Culturel L'Embarcadère Ville Vorey lieuville Rue Louis Jouvet Centre Culturel L'Embarcadère Vorey Departement Haute-Loire

Vorey Vorey Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vorey/

Théâtre : la légende de Philibert Besson, Fou d’Europe Vorey 2022-03-05 was last modified: by Théâtre : la légende de Philibert Besson, Fou d’Europe Vorey Vorey 5 mars 2022 Haute-Loire Vorey

Vorey Haute-Loire