Arcachon Gironde Une comédie de Jean-Christophe Barc mise en scène par Claude Labat.

Ils profitent de la journée de la femme pour régler leurs problèmes d’hommes !

François, l’agriculteur vit très mal les moqueries qu’il subit de la part de tout le village, depuis qu’il a épousé une Malienne rencontrée sur un site. La Journée de la Femme va lui offrir l’occasion de fêter son épouse et de régler ses comptes !

Une comédie dédiée à toutes les femmes.

Payant. Ouvert à tous. Sur réservations

