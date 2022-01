Théâtre : La jalousie démasquée Époisses, 12 février 2022, Époisses.

Théâtre : La jalousie démasquée Espaces rencontres loisirs 2, rue de la gare Époisses

2022-02-12 – 2022-02-12 Espaces rencontres loisirs 2, rue de la gare

Époisses Côte-d’Or Époisses

0 0 EUR Présentation de la pièce : LA JALOUSIE DÉMASQUÉE

Thème :

La JALOUSIE

Intention :

L’idée est d’aborder ce sentiment universel qu’est la JALOUSIE dans toutes ses manifestations et à toutes les époques. La pièce donnera donc les multiples facettes de la jalousie sous des éclairages divers. Ce sera une sorte de mosaïque agencée avec les jalousies ordinaires : dans les fratries, au travail, en amour bien sûr, etc ; mais aussi des jalousies particulièrement insolites…

Structure de la pièce :

Le fil rouge sera le personnage … de la JALOUSIE ! En effet, la jalousie sera incarnée par une comédienne qui va haranguer le public au départ, puis être, tout au long du spectacle, la marionnettiste malicieuse et parfois cruelle de scènes de jalousie qu’elle va attiser avec une joyeuse perfidie…

Le ton de la pièce :

Toujours DYNAMIQUE, résolument COCASSE, ÉMOUVANT parfois, CRUEL souvent et avec jeu d’ombres et de lumière donnant une note de MYSTÈRE.

Également un regard psychologiquecurieux sur certaines réactions irrationnelles induites par la jalousie : le déni de jalousie,susciter la jalousie de l’autre…

Les « plus » de la pièce :

– La présence sur scène de deux MUSICIENNES qui vont improviser pour lier les saynètes, mais aussi constituer un décor musical du sentiment de jalousie.

– L’adaptation raccourcie de « La Jalousie de Barbouillé », première comédie-farce de Molière, sera incluse dans la pièce.

– Le « voyage » dans le théâtre à travers les siècles : le même schéma du trio universel de la jalousie (mari/épouse/amant) sera parodiédans tous les genres théâtraux de la farce médiévale au théâtre d’avant-garde ! En passant par les alexandrins à la Racine et les ficelles du théâtre de boulevard à la Courteline !

– Des chansons seront chantées et parfois chorégraphiées. Ainsi qu’une imitation de Raymond Devos.

– Création visuelle originale avec projection de films et d’images d’une part, et d’un éclairage original basé sur un jeu d’ombre/lumière, d’autre part.

lecoledesplanches@orange.fr

