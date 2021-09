Briare Théâtre de l'Escabeau Briare Théâtre : “la honte” avec la Cie de la Tête Noire Théâtre de l’Escabeau Briare Catégorie d’évènement: Briare

Théâtre de l’Escabeau, le samedi 20 novembre à 18:30

“La honte”, cette pièce sous forme de procès d’une durée de 3 h 30 est accessible au public à partir de 16 ans. L’intrigue vous conduit dans le milieu universitaire : agression sexuelle ? incompréhension ? affaire de domination masculine ? ou tentative délibérée de séduction féminine ? … “. Le public est impliqué en tant que témoin, et invité, comme au sein d’une commission, à décider sur quel camp devra s’abattre la honte !” Mise en espace : Patrice Douchet ; Les comédiens : Stéphane Godefroy, Ariane Von Berendt, Tiphaine Guitton, Fabienne Courvoisier, Damien Robert et Nicolas Schmitt En raison de la durée de la pièce, un entracte est proposé avec petite restauration possible sur place.

Voir http://www.theatre-escabeau.com/

2021-11-20T18:30:00 2021-11-20T22:30:00

