2023-01-18 – 2023-01-18

Nièvre 25 25 EUR Rendez vous au Théâtre municipal le mercredi 18 janvier à 20h à NEVERS.

Svetlana Alexievitch a récolté des témpoignages de femmes parties à la guerre durant la Seconde Guerre Mondiale. Cela lui a pris 7 ans…

Tarifs : 11€ à 25€

Infos au 03.86.93.09.09 infos@maisonculture.fr +33 3 86 93 09 09 https://maisonculture.fr/ Théâtre municipal 8 Place des Reines de Pologne Nevers

