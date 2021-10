Mesquer Salle Artymès Loire-Atlantique, Mesquer Théâtre – La guerre des paillassons Salle Artymès Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Théâtre – La guerre des paillassons Salle Artymès, 26 novembre 2021, Mesquer. Théâtre – La guerre des paillassons

du vendredi 26 novembre au dimanche 5 décembre à Salle Artymès

Pauline répète une pièce, la concierge tend l'oreille et surprend le dialogue lourd de sens. Persuadée qu'il se passe quelque chose, elle mène l'enquête. Ne passez pas à côté de cette "guerre" désopilante et savoureuse de bout en bout ! Théâtre de boulevard, de Marie Laroche Fermis. Réservations à partir de mi octobre 2021 à l'office de tourisme de Mesquer-Quimiac. Bar et pâtisseries sur place. Tout public.

Salle Artymès Rue des Sports 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T20:30:00 2021-11-26T06:30:00;2021-11-27T20:30:00 2021-11-27T06:30:00;2021-11-28T14:30:00 2021-11-28T00:30:00;2021-12-03T20:30:00 2021-12-03T06:30:00;2021-12-04T20:30:00 2021-12-04T06:30:00;2021-12-05T14:30:00 2021-12-05T00:30:00

