Théâtre : La grâce de la tortue, ou comment je n'ai pas réussi à rater ma vie

Le dimanche 26 mai 2024

de 15h00 à 16h30

Le dimanche 05 mai 2024

de 15h00 à 16h30

Le dimanche 28 avril 2024

de 15h00 à 16h30

Le dimanche 21 avril 2024

de 15h00 à 16h30

Le dimanche 07 avril 2024

de 15h00 à 16h30

Le dimanche 03 mars 2024

de 15h00 à 16h30

Le dimanche 25 février 2024

de 15h00 à 16h30

Le dimanche 18 février 2024

de 15h00 à 16h30

Le dimanche 04 février 2024

de 15h00 à 16h30

.Tout public. A partir de 13 ans. payant

Tarif

plein : 18€

Tarif

habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€*

Tarif

réduit : 12€*

(demandeurs d’emploi,

minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiant, moins de

26 ans, partenaires, groupe min 10 personnes & CE)

*Réduction

valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre

Comment faire pour trouver sa place quand on naît dans une famille juive d’Afrique du nord exilée, qu’on rêve d’être comme tout le monde et de laisser ses origines « au placard » ?

Tita

est une petite fille puis une femme très complexée mais aussi rebelle, qui

cherche par tous les moyens à se décomplexer et à se décomplexifier.

Depuis

l’enfance, elle voudrait ressembler à tout ce qu’elle n’est pas, se pose des

questions sur tout et elle réfléchit… ! Comment faire pour croire au Père

Noël ? Comment faire pour devenir comédienne quand on trouve qu’on a « une

tronche impossible » ? Comment faire pour réussir à trouver sa place quand

on vient d’une famille juive d’Afrique du nord, vivant en France, qu’on rêve

d’être comme tout le monde et de laisser ses origines « au placard » ? Comment

négocier avec ses différences et son identité… ?

« LA

GRÂCE DE LA TORTUE ou comment je n’ai pas réussi à rater ma vie » est un seule en

scène , une autofiction comique et sentimentale.

Le spectacle aborde les

questions du rapport à l’identité, des origines, de la construction de soi, du

déracinement et de l’exil, de la différence avec une grande légèreté de ton

mais empreint d’émotion… à travers un parcours ordinaire et une histoire

simple qui peuvent résonner de façon plus collective.

Le spectacle met en

scène une mère et sa fille qui sont incarnées et toute une galerie de

personnages révélés par le regard des deux femmes à l’imaginaire du public. A

travers l’histoire de cette mère et de sa fille, c’est le rapport intime aux

origines qui se joue. D’où vient-on ? Comment est-ce que cela nous construit et

nous impacte psychologiquement ? Comment peut-on faire la paix avec son

histoire ?

Autrice et interprète : Anne Touati

Metteur

en scène : Laurence Labrouche

Compositeur :

Gilles Cadoret

Lumière

et scénographie : Henri Emmanuel Doublier

Costumes

: Edwige Latrille

Réalisation

vidéos : Christophe Salles, Miriame Chamekh

Genre

: Seule-en-scène / Comédie / Autofiction théâtrale comique et sentimentale

Tout

public (dès 13 ans)

Durée :

1h30

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris
Contact : +33142019226

Frédéric Labrouche La grâce de la tortue