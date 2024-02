Théâtre La garçonnière Théâtre Molière Marignane, vendredi 24 mai 2024.

Avec la garçonnière, Pierre Marie-Dupré nous plonge dans une comédie de boulevard, une histoire « tarabiscotée »,

invraisemblable « Quand les mensonges deviennent des certitudes… Pire, un art de vivre ! »

« Pierre-Marie Dupré est l’auteur de plus de quarante comédies. Depuis toujours, il aime à jouer avec les mots et ce n’est pas un hasard si les répliques de ses pièces deviennent des réparties ! Enfant d’ »au théâtre ce soir », il a gardé un amour pour les situations, les quiproquos et les échanges dialogués « justifiés ». Pierre-Marie Dupré n’aime pas les conventions trop marquées, préfère les pièces en temps réel, et le cause à effet. Inconditionnel de Louis de Funès, il a eu la chance d’avoir Claude Gensac comme marraine de scène. »



Une comédie écrite par Pierre-Marie Dupré.

Avec Sylvie Bauduin, Mireille Aïta, Laurie Michel, Michèle Blanchard, Bruno Laville, Antoine Boutet et Pierre-Marie Dupré. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24

fin : 2024-05-25

Théâtre Molière 53-55 Avenue Jean Mermoz

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

